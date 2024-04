Basket, Tommaso Baldasso trascina Tortona in Serie A. Cremona batte la capolista Brescia ed è salva

Si sono completati da poco i due anticipi della ventottesima giornata della Serie A di basket ovvero Tortona-Pesaro e Cremona-Brescia, con la regular season 2023-2024 oramai agli sgoccioli. Andiamo quindi a vedere come sono andati.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 94-76

La Bertram Derthona vince nettamente contro la Carpegna Prosciutto Pesaro per 94-76, con i marchigiani che rimangono al penultimo posto in classifica. Match subito intenso da parte di entrambe le squadre, con Severini e Ross che portano i piemontesi sul +5 (19-14). La Carpegna Prosciutto riesce a reagire con Andrea Cinciarini che firma il sorpasso alla prima sirena (21-22). Nel secondo quarto la Bertram aumenta i giri del proprio motore trascinata da un Tommaso Baldasso in stato di grazia – 23 punti per l’ex Olimpia Milano – insieme ad Obasohan e Kyle Weems, che firmano il 44-33 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo. Nonostante un ottimo Andrea Cinciarini ad inizio ripresa è ancora la Bertram a dettare i ritmi per il +14, con Baldasso da un lato e Wright-Foreman che si rendono ancora protagonisti: si va così all’ultima pausa breve sul punteggio di 68-54 in favore dei piemontesi, con gli uomini di Walter De Raffaele che riescono a contenere il tentativo di rimonta della Carpegna Prosciutto Pesaro nel quarto conclusivo: finisce 94-76 in favore della Bertram, con i padroni di casa che agganciano a 28 punti Pistoia e Trento in piena zona playoff.

TOP SCORER

Tortona: Baldasso 23, Obasohan 14, Dowe 13

Pesaro: McDuffie 22, A. Cinciarini e Wright-Foreman 14

VANOLI CREMONA-GERMANI BRESCIA 84-77

La Vanoli Cremona sorprende la capolista Germani Brescia aggiudicandosi il derby lombardo per 84-77 e centra così la salvezza matematica. Andrea Pecchia si prende la scena in avvio di match – 16 punti per lui al termine del match, con la Germani che inizia a carburare e pareggia i conti (14-14). Bilan e Burnell danno il vantaggio alla Leonessa, ma Piccoli dalla lunetta chiude il primo quarto sul punteggio di 22-21. CJ Massinburg suona la carica per Brescia, ma Paul Eboua sale in cattedra insieme a Corey Davis per ribaltare l’inerzia ancora in favore della Vanoli: si va così all’intervallo lungo sul 45-41 in favore dei cremonesi. Nella ripresa l’inerzia del match continua ad essere favorevole a Cremona, trascinata ancora da Pecchia e da McCullough che rispondono a suon di punti pesanti al duo Christon-Bilan (53-47). Cournooh e Gabriel provano a suonare la carica per Brescia, ma Davis dalla lunetta riporta Cremona a tre possessi pieni di margine dopo 30’ (67-60). Ci pensa Amedeo Della Valle a caricarsi la squadra sulle spalle riportandola a -2, ma Eboua prima e Pecchia poi respingono gli assalti ospiti per lo strappo decisivo: finisce 84-77 in favore di Cremona, con Brescia che cade dopo tre vittorie consecutive.

TOP SCORER

Cremona: Eboua 21, Pecchia 16, McCullough 14

Brescia: Gabriel 17, Della Valle 16, Bilan 12