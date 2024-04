Basket femminile: Italia, niente torneo di qualificazione al pre-Mondiale in estate. Si cerca la strada dagli Europei

Era prevista la partecipazione dell’Italia a uno dei due tornei pre-preMondiali (in pratica delle qualificazioni all’evento che, a marzo 2026, farà da ingresso nella rassegna iridata). Quest’oggi, tuttavia, la FIP ha rilasciato una nota che rimarca come, invece, la squadra azzurra non disputerà nessun evento di tale genere nel prossimo agosto.

In ale nota, in particolare, si legge come la decisione sia stata presa di concerto con lo staff tecnico azzurro, guidato da Andrea Capobianco. La ragione è data dal “preservare l’integrità fisica delle atlete e garantire loro un’estate di riposo alla vigilia di una stagione agonistica che si preannuncia particolarmente impegnativa”, con il picco degli Europei 2025.

Questi, in sostanza, offriranno 8 dei 24 posti disponibili nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, quelle che appunto si disputeranno nel marzo dell’anno citato. Altri 6 saranno messi a disposizione da AmeriCup e Asia Cup, ulteriori 4 da AfroBasket e 2 dai tornei di quest’estate.

Sancita, invece, la creazione del Green Team femminile, omologo rispetto a quello maschile: praticamente si tratta della Nazionale Under 23 sotto differente nome. Disputerà due amichevoli internazionali con ritrovo a fine maggio.