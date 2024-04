Basket, Marco Belinelli: “In Nazionale c’è un bel gruppo già creato, al momento ci sono altre priorità nella mia vita”

Protagonista sin qui di un’ottima stagione con la maglia della Virtus Bologna tra Eurolega e campionato italiano, Marco Belinelli ha un altro anno di contratto con le Vu Nere e quindi continuerà a giocare sicuramente fino all’estate 2025. Il 38enne emiliano, ormai fuori dal giro della Nazionale italiana dai Mondiali cinesi del 2019, potrebbe essere preso in considerazione dal coach azzurro Gianmarco Pozzecco in vista del Preolimpico di San Juan (2-7 luglio) con in palio la qualificazione ai Giochi di Parigi anche a causa dell’assenza forzata per infortunio di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida (mentre è in dubbio Simone Fontecchio).

A proposito di una sua possibile convocazione in Nazionale da parte del CT Pozzecco, il nativo di San Giovanni in Persiceto ha commentato così ai microfoni di discovery+: “Mi fa piacere sentire il mio nome accostato alla Nazionale però bisogna anche essere onesti: il gruppo della Nazionale è un bel gruppo già creato, quindi non so se la mia presenza potrebbe portare qualcosa di positivo o negativo”.

“In questo momento ci sono altre priorità nella mia vita, non che la Nazionale non lo sia perché io ho sempre dato tanta importanza all’azzurro, però sono padre di due bambine piccole e dopo una stagione lunghissima in cui si giocano tantissime partite tra campionato ed Eurolega, io ho bisogno di riposo, ho bisogno di fare le mie cose e stare con la mia famiglia, ho bisogno di fare i miei allenamenti per poi poter ricominciare la stagione con la Virtus in maniera positiva quindi in questo momento mi viene difficile rispondere ma è complicato”, ha aggiunto il campione NBA 2014 con gli Spurs.