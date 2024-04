Si è giocato da venerdì a oggi il primo dei tre Preolimpici di basket 3×3, con in questo caso un pass a disposizione per gli uomini e uno per le donne verso le Olimpiadi di Parigi 2024. A entrare nel consesso olimpico è la Lettonia (prevedibilmente) per gli uomini e l’Azerbaigian (molto meno) per le donne.

Nella finale maschile valida per entrare alle Olimpiadi, la Lettonia ha superato l’Austria con il punteggio di 19-14, dopo aver rischiato davvero tantissimo in semifinale contro l’Olanda, superata 15-14. Per quanto riguarda invece le donne, invece, incertissimi tanto il 21-19 della semifinale quanto il 18-17 della finale con cui il team azero ha sconfitto prima la quotata Ungheria e poi la Polonia.

Va ricordato che l’Italia non è andata in scena in questa sede in quanto sarà in gara nel solo terzo Preolimpico, quello di Debrecen dal 16 al 19 maggio. Questo perché, a differenza della volta precedente, il nostro Paese non è più tra quelli con prolungata assenza a cinque cerchi nel basket tradizionale.

Di seguito l’intero resoconto delle partite giocate negli scorsi giorni, con le otto squadre per torneo suddivise in due gironi da quattro con semifinali incrociate prima dei rispettivi ultimi atti.

TORNEO MASCHILE

GIRONE A

Svizzera-Olanda 15-22

Austria-Hong Kong 21-10

Olanda-Austria 17-18

Hong Kong-Svizzera 19-21

GIRONE B

Lettonia-Nuova Zelanda 21-10

Egitto-Mongolia 20-18 dts

Mongolia-Nuova Zelanda 10-12 dts

Lettonia-Egitto 21-12

SEMIFINALI

Austria-Nuova Zelanda 20-18 dts

Lettonia-Olanda 15-14

FINALE

Austria-Lettonia 14-19

TORNEO FEMMINILE

GIRONE A

Polonia-Egitto 21-6

Ungheria-Hong Kong 21-7

Ungheria-Polonia 16-12

Hong Kong-Egitto 12-19

GIRONE B

Azerbaigian-Cile 17-14

Mongolia-Olanda 7-20

Olanda-Cile 16-13

Azerbaigian-Mongolia 13-12

SEMIFINALI

Ungheria-Azerbaigian 19-21

Olanda-Polonia 12-20

FINALE

Azerbaigian-Polonia 18-17 dts