Baseball, Serie A 2024: doppio successo per Rovigo e Fiorentina. Una sconfitta e una vittoria per Cagliari

Termina il primo weekend dedicato alla Serie A 2024 di baseball, Campionato apertosi ieri con i match dei raggruppamenti B (mentre il girone A comincerà il prossimo 26 aprile). Nella giornata odierna si sono svolti i restanti incontri in programma, provenienti dai gironi C, D ed E.

Nel girone C si dividono la posta Cagliari e Padova. In occasione di gara-1 infatti a spuntarla è stata la compagine veneta per 5-12, mentre in gara-2 gli equilibri si sono spostati, con i sardi che hanno marcato 17 punti contro i 12 degli avversari. Doppia vittoria poi per Rovigo su Ronchi, passata per 4-9 in gara-1 e per 5-10 in gara-2.

Nel girone D svetta il successo della Fiorentina, capace di vincere la disputa contro la Lions Nettuno per 2-7 e per 1-10. Nel gruppo E giornata a due facce per Torino, trionfatrice per dispersione in gara-1 (1-11) ma caduta per 6-5 al cospetto del Senago. Ottima domenica infine per Ciemme, il quale ha regolato per 6-1 Catalana, chiudendo la serie con due successi (considerato il largo trionfo di ieri per 8-14.

La Serie A tornerà venerdì 26 aprile.

SERIE A BASEBALL: LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Girone C – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 ROV

ITAS MUTUA ROVIGO 2 0 0 1.000 0 2 CAG

CAGLIARI 1 1 0 .500 1 2 CRO

FARMA CROCETTA 1 1 0 .500 1 2 PAD

PADOVA BSC 1 1 0 .500 1 2 RIM

NEW RIMINI 1 1 0 .500 1 6 RON

GEREON Engineering NBP RONCHI 0 2 0 .000 2

Girone D – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 FIO

LUPI AUTO SELECTION FIORENTINA BASEBALL E SOFTBALL 2 0 0 1.000 0 1 GOD

GODO BASEBALL 2 0 0 1.000 0 1 NET

NETTUNO 1945 2 0 0 1.000 0 4 ATL

ATHLETICS BASEBALL 0 2 0 .000 2 4 LIN

LIONS DOLPHINS NETTUNO BASEBALL 0 2 0 .000 2 4 PAU

PADULE BASEBALL 0 2 0 .000 2

Girone E – NAZIONALE