Badminton, l’Italia sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024? Toti spera nel ripescaggio

Mancano due settimane alla chiusura del del ranking olimpico del badminton: nell’aggiornamento di martedì 16 aprile l’Italia, nella corsa verso la qualificazione a Parigi 2024, vedrebbe in bilico il pass di Giovanni Toti nel singolare maschile. L’azzurro si trova al 74° posto e sarebbe il 34° degli atleti eleggibili, mentre ormai è fuori dai giochi Fabio Caponio, 88°. La Race to Paris Ranking List si è aperta il 1° maggio 2023 e si chiuderà il 30 aprile 2024, decretando tutti i qualificati alle Olimpiadi di Parigi: sono 35 gli slot disponibili in singolare, sia per gli uomini che per le donne (più eventuale riallocazione della quota francese), mentre in doppio sono 16 le coppie che voleranno a Parigi, sia nel maschile che nel femminile che nel misto.

Una quota per genere è riservata alla Francia, ma in caso di qualificazione tramite ranking ci sarà riallocazione, mentre due per genere saranno quelle riservate per i posti universali: il contingente massimo è di 16 atleti, otto per genere: ci arriverà la Nazione che avrà, alla chiusura del ranking, due atleti tra i primi 16 in singolare e due coppie tra le prime otto in doppio (ovviamente ciò vale per ciascun tabellone). In caso contrario, ogni Paese potrà qualificare un atleta in singolare, se il secondo è fuori dai primi 16, ed una coppia in doppio, se la seconda è fuori dalle prime otto. Ciò comporta, per i Paesi di maggior tradizione, l’obbligo di dover ridurre quasi al minimo i contingenti, e, considerata anche la rappresentanza continentale, permetterà a Paesi con giocatori indietro nel ranking di avere qualche atleta qualificato.

L’Italia, dopo le premature eliminazioni dei due azzurri citati agli Europei, vede il pass di Toti in bilico: considerando la riallocazione della quota riservata al Paese ospitante, sarebbero 36 i pass distribuiti, senza considerare le quote universali: per la rappresentanza continentale, però, due atleti africani e due oceanici, alle spalle di Toti, avrebbero diritto alla carta olimpica, lasciando così 32 pass da distribuire: Toti, al momento, sarebbe il secondo degli esclusi. L’azzurro dovrebbe sperare nella mancata assegnazione di entrambe le quote universali per rientrare in gioco, oppure dovrà attendere l’eventuale riallocazione dei posti lasciati vacanti dagli atleti che si qualificheranno sia nel singolare maschile che nel doppio maschile o misto.

RACE TO PARIS RANKING LIST BADMINTON

Aggiornata il 16 aprile 2024 (Chiusura il 30 aprile 2024)

SINGOLARE MASCHILE

1 Viktor AXELSEN Denmark 98.715

2 SHI Yu Qi China 92.184

3 Jonatan CHRISTIE Indonesia 89.211

4 Anders ANTONSEN Denmark 87.754

5 Kodai NARAOKA Japan 82.815

6 LI Shi Feng China 81.598

7 Anthony Sinisuka GINTING Indonesia 79.701

8 Kunlavut VITIDSARN Thailand 78.598

9 PRANNOY H. S. India 75.847

10 LEE Zii Jia Malaysia 69.856

[…]

74 Giovanni TOTI Italia 23.851 (al momento sarebbe il 34° degli atleti eleggibili)

88 Fabio CAPONIO Italia 20.266