Badminton, Giovanni Toti eliminato nel secondo turno. Vittorie di Axelsen e Marin a Saarbrücken

Calato il sipario sulla terza giornata degli Europei di badminton 2024 di scena a Saarbrücken (Germania). Incontri di singolare maschile e femminile, nonché il doppio misto a tenere banco in questo day-3. Poche soddisfazioni in casa Italia, vista l’eliminazione al secondo turno di Giovanni Toti. L’azzurro (n.71 del ranking) si è arreso al finlandese Joakim Oldorff (n.68 BWF) con il punteggio di 21-14 16-21 21-19. Una partita molto tirata decisa su pochi punti.

Prosegue l’avventura dei due danesi Viktor Axelsen e Anders Antonsen, rispettivamente n.1 e n.2 del seeding. Axelsen non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi del tedesco Kai Schaefer (n.81 BWF) con lo score di 21-12 21-12. Sempre in due parziali l’affermazione di Antonsen (n.4 del ranking) contro lo spagnolo Luis Enrique Penalver per 21-16 24-22.

Tra la donne poche sorprese. La testa di serie n.1 del tabellone, la spagnola Carolina Marin, ha dominato contro la scozzese Rachel Sugden (n.176 del ranking): 21-6 21-7 lo score in favore dell’iberica, decisamente convincente. Stessa storia, stesso mare per le due danesi Mia Blichfeldt e Line Kjærsfeldt (n.2 e n.3 del seeding): la prima ha sconfitto per 21-16 21-8 l’inglese Freya Redfearn (n.132 del ranking) con il punteggio di 21-16 21-8; la seconda si è imposta sempre in due parziali per 21-13 21-10 contro la lussemburghese Kim Schimdt (n.122 BWF).

In conclusione nelle sfide del doppio misto, i danesi Christiansen/Boeje hanno avuto vita facile negli ottavi di finale contro gli svedesi Axelson/Silvennoine, visto lo score di 21-9 21-14. Nei quarti di finale affronteranno gli inglesi Elis/Smith che si sono imposti contro i francesi Lalot-Trescarte/Jacob per 21-6 21-9. Danimarca che si conferma riferimento per eccellenza di questa disciplina, visti i successi di Thyrri/Magelund contro gli olandesi van der Lecq/Tirtosentono per 21-16 21-14 e di Toft/Graversen opposti agli inglesi Hemming/Van Leeuwen per 18-21 21-13 21-17.