Badminton, Europei Saarbrücken 2024: non ci sono sorprese nella giornata dedicata ai doppi

Seconda giornata degli Europei di Saarbrücken 2024 di badminton che non ha visto italiani presenti. Un martedì interamente dedicato ai doppi: tra il doppio maschile, il doppio femminile e il doppio misto.

Nel doppio maschile non ci sono state grandi sorprese: le teste di serie numero 5, gli scozzesi Dunn e Hall hanno avuto la meglio della coppia norvegese Flaatten e Rikheim con il punteggio di 21-9, 21-13. Avanti anche la coppia testa di serie numero 7 composta dai danesi Lundgaard e Verstergaard che hanno battuto i tedeschi Jansen e Neumann con lo score di 18-21, 21-12, 21-14. Già annunciato invece il ritiro pre-match del duo composto dai tedeschi Lamsfuss e Seidel (teste di serie numero 4) che non giocheranno questo torneo.

Nessuna sorpresa anche nel doppio femminile per quanto riguarda le teste di serie: avanti le turche Ercetin e Inci, numero 8 del seeding, vincitrici per 21-14, 21-17 sulle inglesi Harris e Lado. Avanzano anche le sorelle svedeso Sjoo che hanno battuto 21-8, 21-12 le ceche Horinkova e Zuzakova. Non hanno avuto problemi neanche le tedesche Efler e Lohau.

Nel doppio misto non hanno tradito le aspettative i numero 5 del seeding Ellis e Smith (Inghilterra): 21-10, 21-14 su Cybulski e Marczak. Forfait invece per i tedeschi Lamsfuss e Lohau (teste di serie numero 6) e la sorpresa più evidente è stata la sconfitta delle teste di serie numero 7, i danesi Verstergaard e Busch, sconfitti da Hemming e Van Leeuwen (Inghilterra).