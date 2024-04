ATP Montecarlo, Bolelli e Vavassori domano gli argentini Gonzalez e Molteni e volano ai quarti di finale

Un’ora di dominio per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia azzurra è ai quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo, dimostrandosi per l’ennesima volta come uno dei doppi più continui del 2024. Gli argentini Maximo Gonzalez ed Andrés Molteni, numeri 8 del seeding, cadono sotto i loro colpi con un netto 6-1 6-3, dando una nuova dimostrazione di forza in vista delle prossime Olimpiadi.

Un primo set senza nemmeno un minimo di lotta, con la coppia azzurra che sfrutta immediatamente la prima occasione a propria disposizione per poter allungare sul 2-0. Il duo argentino avrebbe due opportunità di rientrare nel quarto gioco, ma i due azzurri se la cavano bene e da lì prendono definitivamente il largo, altri due break e set chiuso in venticinque minuti.

Nella seconda frazione Andrea e Simone sanno di poter spingere anche di meno, sapendo di avere una certa superiorità nello scambio, e di attendere semplicemente il momento dello ‘strappo’. Palla break non sfruttata nel secondo gioco, ma non fa male poiché ci si rifà due game dopo, portandosi sul 4-1. Nonostante qualche problemino in più al servizio, la partita vive la chiusura in favore della coppia azzurra in poco più di un’ora.

Dieci i punti concessi in totale dalla coppia azzurra, quattro con la prima di servizio (24/28), sei con la seconda (8/14), salvando le uniche due palle break concesse nel primo set. E ora ai quarti non ci sono gli spauracchi Bopanna/Ebden, ma la coppia composta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo, altri due esperti della categoria. C’è comunque l’opportunità per avvicinarsi al primo posto nella Race verso Torino, lontano poco più di 1000 punti, e continuare con la striscia di ottimi risultati.