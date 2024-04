ATP Montecarlo 2024: Tsitsipas e Ruud, la finale degli uomini rossi tra caccia al tris e primo 1000 in carriera

Tutti a Montecarlo aspettavano la sfida dei numeri 1 (Novak Djokovic per il ranking ATP assoluto, Jannik Sinner per la Race), e invece arriva quella tra due che, quanto a terra rossa, sanno di cosa si parla. Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud arrivano con obiettivi e premesse diverse alla finale del Masters 1000 del Principato, che l’uno affronta per la terza volta (e con due vittorie alle spalle) e l’altro per la prima.

Com’è noto, il greco è riuscito a venire a capo di Sinner al termine di un incontro nel quale si è trovato sotto di un break nel terzo set ed è stato fondamentalmente salvato dal doppio break prima (con una non chiamata madornale) e dai problemi fisici di Jannik poi. Per quel che riguarda il norvegese, invece, è arrivato il primo successo in carriera contro un top 3. E che successo: contro Djokovic, dal quale aveva perso nelle cinque occasioni precedenti (tra cui la finale del Roland Garros 2023).

Per Tsitsipas e Ruud questo è il quinto confronto, anche se l’ATP ne assegna loro solo tre perché, come da suo (discutibile) uso non conteggia ciò che non è dai 250 in su e le qualificazioni. Nello specifico, i due sono sul 2-2. E l’ultimo testa a testa è stato anche recente: la finale dell’ATP di Los Cabos, in Messico, vinta dal norge per 6-4 7-6(4).

Per i due sono arrivate varie statistiche di tipo interessante. Innanzitutto, Ruud è diventato il primo giocatore a battere il numero 1 al mondo in semifinale a Montecarlo da quando esiste il ranking ATP computerizzato, cioè dal 1973. In precedenza il leader della classifica era 13-0 in questo senso. Per la prima volta dal biennio 1986-1987, inoltre, due scandinavi arrivano consecutivamente in finale nel Principato (allora erano Joakim Nystrom e Mats Wilander, qui il precedente è Rune).

D’altro canto, Tsitsipas è il quinto giocatore in questo secolo a raggiungere tre finali su questi campi nel giro di quattro anni. I precedenti sono ovviamente quelli del trio Federer-Nadal-Djokovic, ma c’è anche Guillermo Coria, con l’argentino che sulla terra ci sapeva fare eccome. Il greco ha inoltre raggiunto il secondo posto per percentuale di vittorie nel Principato, superando Nicola Pietrangeli (85,7%) e, con l’86,4%, attestandosi dietro Rafael Nadal che è al 92,4%, una quota pressoché inavvicinabile per chiunque sul lungo periodo.