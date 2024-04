Quando gioca Sinner contro Struff a Montecarlo: orario 11 aprile, dove vederlo in tv e chi gioca prima

Jannik Sinner affronterà Jan-Lennard Struff agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile, sarà il quarto incontro sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00. Il tennista italiano, che all’esordio ha surclassato lo statunitense Sebastian Korda, se la dovrà vedere contro il rognoso teutonico. Il fuoriclasse altoatesino ha dimostrato di trovarsi meravigliosamente a suo agio sulla terra rossa del Principato e partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che potrebbe creargli qualche grattacapo.

Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente, risalente a poche settimane fa: sedicesimo di finale del Masters 1000 di Indian Wells, chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4 in favore dell’azzurro. Il 22enne, attuale numero 2 del mondo, incrocerà il 33enne, numero 25 del ranking ATP che lo scorso anno raggiunse l’atto conclusivo a Madrid. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Rune-Nagal e Kecmanovic-Dimitrov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Struff, ottavo di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-STRUFF ATP MONTECARLO

Giovedì 11 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocheranno: Khachanov-Medvedev, Rune-Nagal (non prima delle ore 12.00, si ripartirà da 6-3, 2-1, 40-A), Djokovic-Musetti. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-STRUFF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.