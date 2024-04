Quando gioca Musetti contro Djokovic a Montecarlo: orario 11 aprile, dove vederlo in tv e chi gioca prima

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile, sarà il terzo incontro sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00. Il tennista italiano, che ha liquidato con grande personalità lo statunitense Fritz e il francese Fils nei primi due turni, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo. Sarà la rivincita degli ottavi di finale della passata edizione, quando il toscano si impose di forza contro il numero 1 del mondo.

Si preannuncia grande spettacolo sulla terra rossa del Principato, dove l’azzurro cercherà una magia di enorme spessore contro il formidabile balcanico, sconfitto da Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open e da Luca Nardi a Indian Wells. Un altro italiano saprà fermare il 24 volte Campione Slam in questa prima parte della stagione?

Il 22enne italiano, numero 24 del ranking ATP, ha vinto soltanto un precedente contro il 36enne ed è proprio quello dello scorso anno in Costa Azzurra. Gli altri tre sono stati vinti da Djokovic: ottavi del Roland Garros 2021, sedicesimi di Dubai e quarti di finale del Masters 1000 di Parigi nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Djokovic, ottavo di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-DJOKOVIC ATP MONTECARLO

Giovedì 11 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocheranno: Khachanov-Medvedev, Rune-Nagal (non prima delle ore 12.00, si ripartirà da 6-3, 2-1, 40-A).Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.