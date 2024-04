ATP Montecarlo 2024: Musetti ritroverà Djokovic. Bene Zverev ed Hurkacz. Korda affronterà Sinner

Si è chiusa con la bella vittoria di Lorenzo Musetti una giornata del Masters 1000 di Montecarlo caratterizzata anche dalla clamorosa notizia del ritiro di Carlos Alcaraz, che ha portato così al ripescaggio di Lorenzo Sonego come lucky loser già dal secondo turno. Tornando al match del toscano, il numero 24 del mondo ha sconfitto in due set il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3 7-5, regalandosi una nuova sfida con Novak Djokovic proprio come lo scorso anno, quando il nativo di Carrara riuscì nell’impresa di battere il serbo.

C’era sicuramente grande attesa per l’esordio del numero uno del mondo, alla prima senza Goran Ivanisevic come coach, ma è stata una prima davvero agevole per Djokovic, che ha dominato il russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco.

Avanza agli ottavi di finale anche Alexander Zverev. Il tedesco ha sconfitto in due set l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4 ed ora attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha battuto il cileno Nicolas Jarry per 6-4 7-5. Giornata molto positiva per la Germania, visto che prosegue il suo cammino Jan-Lennard Struff, che supera 7-6 6-1 il croato Borna Coric ed ora potrebbe essere il prossimo avversario di Jannik Sinner.

L’altoatesino, però, dovrà prima battere l’americano Sebastian Korda, che oggi ha sconfitto agevolmente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, finalista nel Principato nel 2022, con un perentorio 6-1 6-2. Reduce dal suo primo titolo sulla terra rossa, Hubert Hurkacz, esce vincitore da un match tiratissimo con il britannico Jack Draper, imponendosi con il punteggio di 6-4 3-6 7-6.

Purtroppo le fatiche della vittoria dello scorso weekend le ha sentite Matteo Berrettini, che era fresco vincitore del torneo ATP di Marrakech e che invece è stato costretto a dire addio subito a Montecarlo. Il romano si è arreso in due rapidi set al serbo Miomir Kecmanovic, che ha dominato per 6-3 6-1 e sarà il prossimo avversario di Grigor Dimitrov.

RISULTATI ATP MONTECARLO 2024 (9 APRILE)

Bautista Agut (Esp) b. Diaz Acosta (Arg) 6-2 6-4

De Minaur (Aus) b. Wawrinka (Sui) 6-3 6-0

Korda (Usa) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-1 6-2

Zhang (Chn) b. Giron (Usa) 6-4 3-6 6-3

Hurkacz (Pol) b. Draper (Gbr) 6-4 3-6 7-6

Kecmanovic (Srb) b. Berrettini (Ita) 6-3 6-1

Etcheverry (Arg) b. Jarry (Chi) 6-4 7-5

Djokovic (Srb) b. Safiullin (Rus) 6-1 6-2

Monfils (Fra) b. Vukic (Aus) 6-7 6-3 7-5

Zverev (Ger) b. Ofner (Aut) 6-3 6-4

Struff (Ger) b. Coric (Cro) 7-6 6-1