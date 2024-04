ATP Montecarlo 2024 oggi in tv: ordine di gioco 10 aprile, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, mercoledì 10 aprile, giornata di secondo turno nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club scopriremo gli altri giocatori qualificati agli ottavi di finale e in casa Italia ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che proveranno a raggiungere Lorenzo Musetti nel turno citato, vista la vittoria del toscano ieri contro il francese Arthur Fils.

Sinner dovrà vedersela contro lo statunitense Sebastian Korda, dominante ieri contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Una prestazione convincente dell’americano, al cospetto di un giocatore capace di spingersi alla Finale di questo torneo nel 2022. Sarà quindi una partita complicata per Jannik, trattandosi del suo esordio in singolare sul mattone tritato dopo quasi un anno.

Discorso un po’ diverso per Sonego. Il torinese è entrato in tabellone da lucky loser, sfruttando il ritiro annunciato ieri di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato costretto a dare forfait per problemi al braccio destro, di conseguenza anche in maniera fortunata il piemontese potrà giocarsi la sua chance al cospetto del canadese Felix Auger-Aliassime e la partita è molto difficile. Il nativo di Montreal contro Luca Nardi nel primo round ha fatto vedere un ottimo tennis e Lorenzo dovrà elevare di molto il suo gioco.

Le partite odierne del Masters1000 di Montecarlo saranno trasmesse in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.00, Sky Sport Tennis (203) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre le DIRETTE LIVE testuali dei match di Sinner e di Sonego.

ORDINE DI GIOCO ATP MONTECARLO 2024 OGGI

Mercoledì 10 aprile

Court Rainier III – Ore 11.00

1. Alexei Popyrin AUS vs [6] Andrey Rublev

2. Sebastian Korda USA vs [2] Jannik Sinner ITA

3. [WC] Gael Monfils FRA vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)

4. [7] Holger Rune DEN vs [Q] Sumit Nagal IND

Court des Princes – Ore 11.00

1. [11] Alex de Minaur AUS vs Tallon Griekspoor NED

2. Tomas Martin Etcheverry ARG vs [12] Stefanos Tsitsipas GRE

3. Alejandro Tabilo CHI vs [8] Casper Ruud NOR

4. Miomir Kecmanovic SRB vs [9] Grigor Dimitrov BUL

Court 2 – Ore 11.00

1. [15] Karen Khachanov vs Francisco Cerundolo ARG

2. [10] Hubert Hurkacz POL vs [Q] Roberto Bautista Agut ESP

3. [6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Court 9 – Ore 11.00

1. [LL] Lorenzo Sonego ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN

2. Zhizhen Zhang CHN vs [14] Ugo Humbert FRA

3. [1] Rohan Bopanna IND / Matthew Ebden AUS vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Court 11 – Ore 11.00

1. Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs [3] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

2. Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL vs [2] Ivan Dodig CRO / Austin Krajicek USA

3. Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs Tallon Griekspoor NED / Hubert Hurkacz POL

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport (Sinner vs Korda; Sonego vs Auger-Aliassime)