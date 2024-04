Sinner-Sonego ricevono una wild-card per il doppio a Montecarlo: test per le Olimpiadi, ma Parigi é incerta

Saranno due le coppie tutte italiane in gara nel tabellone principale dei Rolex Montecarlo Masters 2024 di tennis: oltre a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, saranno al via nel main draw anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, i quali hanno ricevuto una wild card dall’organizzazione.

Il duo azzurro, già visto all’opera in Coppa Davis, e, più di recente, ad Indian Wells, dove i due hanno raggiunto gli ottavi di finale, nel Principato proverà ad affinare l’intesa sulla terra battuta, superficie sulla quale si giocherà il torneo olimpico.

Dando per scontata la partecipazione in doppio di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, però, Sinner e Sonego per essere in tabellone a Parigi 2024, dovranno partecipare entrambi al torneo di singolare: il piemontese, invece, al momento, è al di fuori dai migliori quattro azzurri, ed ha tempo fino al Roland Garros per scalare le gerarchie interne ed essere tra i 56 qualificati.