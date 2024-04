ATP Montecarlo 2024: attesa per il debutto di Sinner. Sonego vuole sfruttare l’occasione, in campo anche Medvedev e Rune

L’attesa sta per terminare ed oggi ci sarà il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo gli straordinari mesi sul cemento, l’altoatesino è chiamato all’esame terra rossa, forse il più complicato. Il cammino nel Principato inizierà dall’americano Sebastian Korda, che ha brillato ieri all’esordio, dominando lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sinner parte ovviamente con i favori del pronostico, ma attenzione perchè è un match che nasconde delle insidie, soprattutto perchè sarà la prima sul rosso della stagione.

La giornata di ieri è stata certamente caratterizzata dalla clamorosa notizia del ritiro di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha accusato un problema al braccio destro e dunque ha deciso di saltare il primo 1000 su terra, rientrando probabilmente a Barcellona e poi a Madrid. Un ritiro che ha permesso a Lorenzo Sonego di trovarsi catapultato già al secondo turno da lucky loser ed il piemontese deve cercare di sfruttare questo regalo, arrivato in un momento complicato della sua carriera. Il rivale sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto Luca Nardi al debutto, ma che resta comunque un giocatore troppo incostante in questi mesi. Per entrambi, dunque, una bellissima occasione di accedere agli ottavi.

Lo spicchio di tabellone di Sinner vede protagonista anche il danese Holger Rune, possibile avversario nei quarti dell’azzurro in un remake della rocambolesca semifinale della passata stagione. Rune affronterà l’indiano Sumit Nagal, che ha battuto un po’ a sorpresa all’esordio un fallosissimo Matteo Arnaldi.

In campo anche Daniil Medvedev in una sfida decisamente affascinante con il francese Gael Monfils, avversario sempre imprevedibile quando lo si affronta. Comincerà anche la difesa del titolo di Andrey Rublev, con il russo che se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin. Attenzione anche alle sfide di Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, due giocatori che cercano continuità, che affronteranno rispettivamente l’argentino Etchverry e il cileno Tabilo. Per Grigor Dimitrov ci sarà la sfida con il serbo Miomir Kecmanovic, giusitiziere al primo turno di Matteo Berrettini.