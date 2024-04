ATP Marrakech 2024, risultati 2 aprile. Wawrinka e tre azzurri approdano agli ottavi, costretto al ritiro Gigante

In casa Italia si chiude con un bilancio di tre successi ed un tennista costretto al ritiro la seconda giornata dedicata al tabellone principale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco: avanzano agli ottavi e torneranno in campo domani Fabio Fognini, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, mentre deve salutare la manifestazione Matteo Gigante.

Il qualificato Fabio Fognini rimonta il transalpino Hugo Gaston per 6-7 (4) 6-1 6-4, mentre Flavio Cobolli, numero 8 del seeding, regola il giordano Abedallah Shelbayh per 6-1 6-4, infine Matteo Berrettini liquida il kazako Alexander Shevchenko, testa di serie numero 6, per 6-2 6-1. Lo spagnolo Roberto Carballés Baena approfitta invece del ritiro del qualificato Matteo Gigante, giunto comunque sullo score di 6-2 2-0 per l’iberico.

Negli altri incontri di giornata l’elvetico Stan Wawrinka regola l’iberico Albert Ramos per 6-1 6-4, mentre l’indiano Sumit Nagal rimonta il transalpino Corentin Moutet per 4-6 6-3 6-2, infine l’australiano Aleksandar Vukic piega il francese Alexandre Muller per 6-3 7-6 (5). Il belga David Goffin elimina il transalpino Arthur Rinderknech per 6-4 6-4, mentre lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran piega l’argentino Facundo Diaz Acosta per 6-4 3-6 6-3.

ATP 250 MARRAKECH – RISULTATI 2 APRILE

