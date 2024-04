ATP Estoril 2024, risultati 2 aprile. La pioggia ferma il programma dopo pochi game

La pioggia ha fatto saltare praticamente tutto il programma della seconda giornata dei tabelloni principali del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor si erano giocati pochi game su due campi quando sono iniziate le precipitazioni, che hanno poi portato alla cancellazione degli incontri.

Nei due match iniziati quest’oggi il neerlandese Botic van de Zandschulp, in sedici minuti di gioco, si è portato avanti sul 3-0 non pesante contro l’argentino Federico Coria, vincendo tutti i game a trenta ed operando lo strappo nel secondo gioco.

Venti minuti di gioco, invece, sono andati in scena tra il tedesco Dominik Koepfer, testa di serie numero 8, ed il qualificato spagnolo Pablo Llamas Ruiz: il gioco è stato interrotto nel corso del quinto game, sul punteggio di 2-2, con l’iberico in vantaggio per 30-15 col servizio a disposizione.

ATP 250 ESTORIL – RISULTATI 2 APRILE

Federico Coria (Argentina) c. Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) *0-3 sospesa e rinviata a domani

Dominik Koepfer (Germania, 8) c. Pablo Llamas Ruiz (Spagna, Q) 2-2 15-30* sospesa e rinviata a domani