ATP Madrid, passeggiata di salute per Carlos Alcaraz, Shevchenko annichilito al debutto

Se il mondo del tennis voleva una risposta da parte di Carlos Alcaraz, l’iberico ne ha data una bella imponente. Al debutto nel Masters1000 di Madrid, il numero 3 al mondo ha passeggiato contro il kazako Alexander Shevchenko, giocatore spesso capace di creare più di un grattacapo ai suoi avversari ma apparso a lungo come un figurante proveniente dalla strada. Carlitos si impone con uno schiacciante 6-2 6-1 in 68 minuti, nonostante il vistoso manicotto sul braccio destro, quello che gli ha portato fastidi tali da saltare Montecarlo e Barcellona.

Basta davvero poco per far capire chi comanda, la palla dell’iberico viaggia che è un piacere. Pronti via e ci sono subito tre palle break, basta la seconda per portare lo spagnolo immediatamente sopra sul 3-1. Il dominio si concretizza con un altro strappo nel quinto gioco per il 4-1 dopo ventidue minuti, ma subito lo spagnolo dopo stacca la spina compiendo un paio di errorini in dropshot.

Shevchenko recupera così un break, ma Alcaraz praticamente gioca al gatto col topo: di nuovo in pressione, comanda lo scambio come e quando vuole e rimette le cose a posto con un lungolinea che pizzica la riga e che vale il 5-2 e poi arriva la seguente chiusura della frazione.

Per il secondo set, fate praticamente copia e incolla: Carlitos fa tutto ciò che vuole, in nemmeno 15 minuti è sul 3-0 pesante mentre l’avversario si danna l’anima per rimanere a contatto. Lo spagnolo perde uno dei due break di vantaggio più per leziosità che per altro, poi dà un paio di sgasate e lascia le briciole al suo avversario, che si ritrova a salutarlo a rete in meno di 70 minuti.

Statistiche ingenerose per Shevchenko, che non ha messo in campo nemmeno un vincente e ha vinto un solo gioco al servizio in tutto il match, portandone a casa di più in risposta (2). Per Alcaraz una passeggiata di salute che lascia il tempo che trova, al terzo turno ora il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che ha sconfitto Lorenzo Musetti.