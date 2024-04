ATP Madrid, Novak Djokovic rinuncia e Jannik Sinner sarà testa di serie n.1

Una rinuncia che fa rumore. Dopo aver raggiunto la semifinale nel Masters1000 di Montecarlo, dove non arriva dal 2015, Novak Djokovic ha deciso di non prendere parte al prossimo 1000 sulla terra rossa, a Madrid (Spagna) in programma dal 24 aprile al 5 maggio. A rivelare il tutto è la fonte affidabile del profilo X di Entry List Updates e confermato dal collega serbo Saša Ozmo.

Madrid update:

OUT: Djokovic

IN: Van Assche

Next: Rinderknech — Entry List Updates (@EntryLists) April 20, 2024

#Djokovic withdraws from Madrid, as expected. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) April 20, 2024

Djokovic, quindi, ha deciso di centellinarsi in avvicinamento al Roland Garros e probabilmente lo vedremo a Roma prima dello Slam a Parigi. Alla fine della fiera, restano tre i tornei disputati nel 2024 dal campione nativo di Belgrado, ovvero Australian Open, Indian Wells e appunto Montecarlo. Una situazione anomala per lui, considerando che in bacheca nessun titolo è stato inserito.

Per il forfait del n.1 del ranking, il francese Luca Van Assche entra direttamente in tabellone, ma cosa ancor più importante Jannik Sinner sarà la testa di serie n°1 del tabellone principale. Anche se l’altoatesino ha dichiarato di non preparare in maniera particolare il torneo iberico, l’assenza di Nole potrebbe essere una chance per avvicinare il primato nella classifica mondiale.