ATP Madrid, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si allenano alla Caja Magica: dubbi sul n.3 del mondo

Curiosità e incertezza sui due assi del tennis spagnolo. Lunedì 22 aprile, alle ore 11.00, si terrà la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Madrid, il secondo torneo di questa tipologia sulla terra rossa. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sono tra i giocatori più attesi, in un 1000 che si preannuncia interessante anche per la gestione che i giocatori di vertice dovranno avere nell’avvicinamento al Roland Garros.

A questo proposito, Rafa, eliminato nel secondo turno dell’ATP500 di Barcellona, ha iniziato ad allenarsi con buona continuità sul campo della Caja Magica, cercando di avere migliori sensazioni specialmente nell’esecuzione del servizio, fondamentale che risente non poco delle problematiche fisiche con cui deve fare i conti il fuoriclasse nativo di Manacor.

Preparazione iniziata ieri e proseguita quest’oggi per Nadal, nella consapevolezza che il suo esordio nell’evento sarà mercoledì 24 o giovedì 25 aprile.

First hit in Madrid for the 5-time champion Rafael Nadal Mutua Madrid Open IG pic.twitter.com/poM6077OOS — Olly (@Olly_Tennis_) April 19, 2024

These serves are looking better from Nadal pic.twitter.com/60Z1lkeDOf — Olly (@Olly_Tennis_) April 20, 2024

Da valutare la situazione di Alcaraz. Il n.3 del mondo, come è noto, ha saltato i tornei di Montecarlo e di Barcellona per un’infiammazione muscolare all’avambraccio destro. Per accelerare i tempi di recupero, il funambolo di Murcia si sottoposto a un trattamento fisioterapico innovativo, una sorta di pompa che consente di applicare un campo magnetico ad alta intensità e a bassa frequenza sulla parte dolente. Come è stato spiegato dagli addetti ai lavori, si tratta di una metodologia, non invasiva e indolore, che porta le cellule a reagire attivando i meccanismi di drenaggio e di rigenerazione dei tessuti.

Tuttavia, stando a quanto riportato colleghi da Murcia, non è tanto un discorso fisico, quanto psicologico. In sostanza, Carlitos fatica a tirare il dritto come vorrebbe e non ha la stessa sensibilità. A partire da quest’oggi, Alcaraz sarà a Madrid per testare le sue condizioni e verificare se la sua presenza da giocatore che ha vinto le ultime due edizioni del torneo madrileno sarà confermata o meno.