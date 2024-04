ATP Madrid, Flavio Cobolli esce di scena: Khachanov si impone dopo due set serrati

Non ci sarà Flavio Cobolli ad affrontare Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha dato tutto, ma non è bastato per avere la meglio di un ottimo Karen Khachanov, numero 16 del seeding, che si intasca la sfida con il punteggio di 7-5 6-4; il russo è stato più aggressivo del solito in risposta e con la prima di servizio non ha offerto praticamente nulla.

Flavio inizia tenendo bene il ritmo di Khachanov, utilizzando molto bene il suo ormai classico servizio in kick. Occasioni non ne arrivano da una parte e dall’altra per sei giochi, poi l’azzurro salva la prima chance concessa dopo un braccio di ferro da fondo brutale. L’equilibrio si spezza nel game numero undici: doppio fallo, gran risposta del russo e colpo a rete di Cobolli, con il numero 16 del seeding che va poi a chiudere la prima frazione in 46 minuti.

Nella seconda frazione Flavio accusa il colpo, che inizia a sbagliare molto di più rispetto a quanto visto in precedenza. Parziale di otto punti a due e Khachanov vola sul 2-0, con Cobolli che riesce a sbloccarsi grazie al servizio nel terzo game. L’azzurro lotta come un dannato correndo per tutto il campo, ma chance nn ne arrivano. Il gioco in cui il russo offre di più è paradossalmente l’ultimo, quando Khachanov butta via il primo match point mandando lunghissimo il dritto e portando il gioco ai vantaggi. Il russo risponde con una prima di sostanza, si illude con una prima che esce di nulla ma poi va a prendersi la vittoria con un gran contropiede.

La prima di servizio di Khachanov ha fatto la differenza, con cui ha concesso solo quattro punti (34/38) ed un discreto 11/20 con la seconda. Non è bastata a Cobolli una prova da 20 vincenti, bilanciata però da 32 errori non forzati. Ma l’azzurro ha fatto partita quasi pari con una gran versione di un giocatore stabilmente nei primi 20 al mondo.