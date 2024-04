ATP Madrid, Matteo Gigante ko nelle qualificazioni: Kovacevic si impone con un doppio 6-3

Si ferma subito il viaggio nelle qualificazioni del Masters1000 di Madrid di Matteo Gigante. Il tennista azzurro è stato sconfitto al primo turno del tabellone cadetto dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 11 del seeding, con un doppio 6-3. Il ventiduenne si lecca però le ferite per le tante opportunità non sfruttate.

Dopo un inizio in sostanziale equilibrio, è proprio l’azzurro ad avere le prime chance di break nel quarto gioco, ma Kovacevic riesce a riemergere da sotto 15-40. Le due chance sprecate inficiano su Matteo, che nel game successivo si fa brekkare; il braccio di ferro però continua subito dopo, che nel sesto durissimo gioco torna a pressare, ha stavolta tre possibilità per rimettere le cose in equilibrio, ma lo statunitense ha ancora la meglio tenendo in vantaggio immutato. Gigante cede di nuovo il servizio e la prima frazione si chiude sul 6-3.

L’azzurro appare più cinico in avvio di seconda frazione: partenza lampo da parte sua che riesce finalmente a concretizzare la prima palla break della sua partita e andando in vantaggio per 3-1. Ma il suo match finisce praticamente lì: torna il servizio ballerino e Kovacevic torna lentamente padrone del gioco. Due break subito in fila e lo statunitense può chiudere in tutta comodità.

Dicevamo delle chance non sfruttate: Gigante spreca cinque delle sei palle break avute a disposizione, tutte nel primo set in cui avrebbe potuto riportarsi sotto. Aggiungiamo un servizio tutt’altro che perfetto, con cui concede quasi il 50% (26/51) e quattro doppi falli, e il gioco è fatto.