ATP Madrid, Rafael Nadal torna in campo con Blanch col futuro incerto. Sonego con Gasquet per guadagnarsi Sinner

Seconda giornata del Masters1000 di Madrid, secondo grande appuntamento della stagione su terra che avrà il suo culmine con il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi. Nonostante non sia ancora il turno delle teste di serie, ci sono argomenti interessanti da sviscerare nella parte superiore del tabellone.

Sul centrale si consumerà il ritorno dopo due anni di Rafa Nadal. Il mancino di Manacor torna a giocare per l’ultima volta nel torneo che ha vinto per quattro volte in carriera e affronterà il giovanissimo Darwin Blanch, classe 2007, in un match che sarà quello con la più ampia differenza di età della storia dei Masters1000. Basti pensare che la wild card statunitense è venuta alla luce quando Rafa aveva già in bacheca tre Roland Garros e ben nove ‘1000’.

Per il fuoriclasse spagnolo quello di oggi sarà un vero e proprio test per il prossimo futuro. Nadal ha annunciato in conferenza stampa di non essere nella migliore condizione e che, se dovesse partire oggi il Roland Garros, non scenderebbe in campo. Ma ha anche parlato di altri obiettivi, con un occhio verso Parigi: Madrid è da intendere dunque come un appuntamento per calibrarsi in vista dei grandi, ultimi traguardi di una straordinaria carriera.

Tanti gli italiani in campo. Lorenzo Sonego sarà impegnato nel secondo match dell’Arantxa Sanchez Stadium contro Richard Gasquet, rovescio meraviglioso alle ultime cartucce: in palio il secondo turno e il battesimo nel torneo di Jannik Sinner. Campo 6 invece per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi: per loro due avversari insidiosi come Alejandro Tabilo e Christopher O’Conner, da non sottovalutare, i vincitori affronteranno rispettivamente Nicolas Jarry e Daniil Medvedev