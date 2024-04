Novak Djokovic vince il premio di Sportivo dell’anno ai Laureus Award a Madrid

Si è tenuta ieri sera, al Palacio de Cibeles di Madrid, la cerimonia di consegna dei prestigiosi Laureus Award. Il premio di “Sportivo dell’anno” è stato vinto dal serbo Novak Djokovic, presente nella capitale spagnola non per disputare il Masters1000 sulla terra rossa, ma per ricevere questo riconoscimento.

Djokovic, protagonista di un 2023 strepitoso (3 vittorie negli Slam, una Finale a Wimbledon e il titolo delle ATP Finals), ha preceduto altri grandi campioni dello sport contemporaneo, come il pilota di F1 Max Verstappen, i calciatori Haaland e Messi, il fuoriclasse del salto con l’asta, Armand Duplantis, e Noah Lyles, l’atleta più veloce del pianeta.

Non è la prima volta che Nole è protagonista, basti pensare che nel suo caso parliamo del quinto Laureus Award dopo quelli del 2012, 2015, 2016 e 2019. Il premio gli è stato consegnato dalla leggenda del football americano Tom Brady, altro sportivo estremamente longevo come Novak e legato al campione nativo d Belgrado da una sana amicizia.

Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year. Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

Presente inoltre lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha consegnato il premio di “Breakthrough of the Year” all’inglese Jude Bellingham, giovane stella del Real Madrid di calcio, mentre Rafael Nadal, in compagnia della moglie Xisca, ha ricevuto il premio “Laureus Sport for Good Award” per le iniziative legate alla sua fondazione. Di seguito il video della cerimonia:

VIDEO DELLA CERIMONIA