ATP Madrid 2024: a pranzo il derby Sinner-Sonego, Arnaldi all’esame Medvedev. Rivincita Nadal-De Minaur

Sarà un sabato ricchissimo quello del Masters 1000 di Madrid. Il primo appuntamento è segnato per l’ora di pranzo (12.30) con il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Si tratta dell’esordio nel torneo per il numero due del mondo e sicuramente c’è da valutare la sua condizione fisica dopo il lavoro di carico da lui stesso annunciato al termine di Montecarlo.

Questo di Madrid è il quinto confronto tra i due amici e compagni di doppio e finora ha sempre vinto Sinner. L’altoatesino ha numeri impressionanti contro i connazionali ed è praticamente imbattuto nei derby italiani. Sicuramente sarà una partita importante anche per Sonego, che ha avuto un buon esordio contro Gasquet, ma che cerca sensazioni positive dopo un periodo molto negativo. In ogni caso la partita contro Sinner può essere un punto di ripartenza per il piemontese.

Poco più tardi nel programma toccherà anche a Matteo Arnaldi, che va a caccia dell’impresa contro Daniil Medvedev. Il russo arriva da un allenamento decisamente focoso, dove ha distrutto una racchetta in un match contro Dimitrov. Si sa del carattere molto forte del russo, che ha comunque dichiarato di sentirsi molto bene e di voler vincere il torneo. Per Arnaldi questo è un ulteriore esame di crescita dopo quello della settimana passata a Barcellona contro Casper Ruud. L’obiettivo è fare partita pari e poi provare anche a fare suo l’incontro.

Una settimana dopo Alex de Minaur e Rafael Nadal si ritrovano nuovamente di fronte. A Barcellona il maiorchino durò un solo set, per poi crollare nel secondo. Sicuramente c’è grande curiosità per valutare lo stato fisico di Nadal e non c’è davvero partita migliore per fare un confronto tra una settimana e l’altra. Se il match dovesse trasformarsi in una battaglia o anche solo allungarsi molto, difficilmente lo spagnolo riuscirebbe ad avere la meglio dell’australiano.

Scende il campo anche il vincitore del torneo di Barcellona, il norvegese Casper Ruud, che sarà impegnato in un match ostico contro il serbo Miomir Kecmanovic. Esordio anche per Stefanos Tsitsipas, lui trionfatore a Montecarlo, che se la vedrà con il brasiliano Thiago Monteiro.

Molto interessanti due partite che coinvolgono due giovani, Jakub Mensik e Joao Fonseca. Il ceco affronterà Grigor Dimitrov, mentre il brasiliano si troverà di fronte Cameron Norrie. Entrambi partono sfavoriti, ma attenzione a possibili sorprese. Altro match da tenere sotto osservazione è quello tra l’americano Ben Shelton ed il ceco Tomas Machac, con la testa di serie numero quattordici che avrà decisamente un compito complicato.