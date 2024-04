WTA Madrid 2024: buona la prima per Paolini. Sabalenka soffre ma vince, avanti Rybakina e Vondrousova

Si sono completati i match del secondo turno del WTA 1000 di Madrid. Davvero un esordio perfetto per Jasmine Paolini, visto che l’azzurra ha dominato contro la giovanissima andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, imponendosi con un perentorio 6-1 6-0. Adesso Paolini se la vedrà con la francese Caroline Garcia, che ha superato la cinese Xinyu Wang con il punteggio di 6-1 6-4.

Tanta sofferenza, ma prima vincente per Aryna Sabalenka. La numero due del mondo ha sconfitto la polacca Magda Linette per 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Adesso la bielorussa affronterà l’americana Robin Montgomery, che ha battuto in rimonta la britannica Katie Boulter per 1-6 6-3 6-4.

Non ci sarà il remake della finale di Stoccarda, visto che l’ucraina Marta Kostyuk, finalista in Germania, è stata sconfitta s sorpresa dall’egiziana Maya Sherif per 6-2 7-5. La tennista africana sarà dunque l’avversaria della kazaka Elena Rybakina, che ha messo fine al cammino di Lucia Bronzetti, battendo la romagnola in due set per 6-4 6-3.

Ritiro per la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero sei, che ha alzato bandiera bianca nel secondo set contro la kazaka Yulia Putintseva. Vanno avanti, invece, altre teste di serie come la ceca Marketa Vondrousova (6-1 6-3 all’americana Shelby Rogers) e la russa Daria Kasatkina (5-7 7-6 6-3 alla spagnola Bucsa).

RISULTATI ATP MADRID 2024 (26 APRILE)

Andreeva (Rus) b. Noskova (Cze) 4-6 6-3 6-3

Rybakina (Kaz) b. Bronzetti (Ita) 6-4 6-3

Garcia (Fra) b. Wang (Chn) 6-1 6-4

Pavlyuchenkova (Rus) b. Saville (Aus) 6-1 6-4

Paolini (Ita) b. Jimenez Kasintseva (And) 6-0 6-1

Sabalenka (Blr) b. Linette (Pol) 6-4 3-6 6-3

Krueger (Usa) b. Alexandrova (Rus) 6-3 6-3

Kasatkina (Rus) b. Bucsa (Esp) 5-7 7-6 6-3

Dolehide (Usa) b. Kalinina (Ukr) 6-7 6-2 6-3

Sherif (Egy) b. Kostyuk (Ukr) 6-2 7-5

Putintseva (Kaz) b. Zheng (Chn) 7-5 2-0 ret.

Cristian (Rou) b. Krejcikova (Cze) 2-6 6-0 6-2

Bejlek (Cze) b. Kalinskaya (Rus) 6-1 6-4

Vondrousova (Cze) b. Rogers (Usa) 6-1 6-3

Montgomery (Usa) b. Boulter (Gbr) 1-6 6-3 6-4