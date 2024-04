ATP Bucarest 2024, Giulio Zeppieri esce di scena nel primo turno delle qualificazioni

Dura due ore esatte di gioco il cammino di Giulio Zeppieri nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Bucarest, in Romania: l’azzurro, numero 5 del seeding cadetto, cede al ceco Zdenek Kolar, che si impone per 6-4 3-6 6-3 e domani affronterà lo spagnolo Carlos Taberner per l’accesso al main draw.

Nel primo set Zeppieri salva due palle break nel quinto game ed una nel settimo, ma a sua volta non ne sfrutta una nell’ottavo, che l’avrebbe mandato a servire per il set. Nel nono gioco, invece, l’azzurro concede un primo break point con un doppio fallo e lo cancella con un ace, ma sul secondo deve capitolare ed il ceco allunga sul 5-4. Kolar apre con un doppio fallo, ma poi vola sul 40-15 e con un ace vince il primo set sul 6-4 in 44′.

Nella seconda partita la prima occasione di allungo questa volta è per Zeppieri, che nel sesto gioco va sul 15-40 e sfruttando la prima opportunità scappa sul 4-2. L’azzurro conferma lo strappo senza patemi, nell’ottavo game va sullo 0-30 in risposta, grazie a due doppi falli dell’avversario, ma non chiude, poi nel nono gioco si porta di slancio sul 40-0 ed al terzo set point chiude sul 6-3 dopo 38 minuti.

Nella frazione decisiva, invece, le parti si invertono, e questa volta il sesto game è fatale a Zeppieri, che cede la battuta a quindici e vede Kolar allungare sul 4-2. L’azzurro resta in partita fino al 3-5, poi nel nono game manca due occasioni consecutive per il controbreak sul 15-40 ed una terza ai vantaggi. A quel punto il ceco ribalta la situazione ed al primo match point, con un ace, chiude sul 6-3 in 38 minuti di gioco.

Le statistiche sono favorevoli al ceco, che vince 86 punti contro i 79 di Zeppieri, sfruttando 2 delle 6 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 5 concesse all’azzurro. Nonostante un deficitario 49% di prime in campo, Kolar vince il punto nell’84% dei casi sulla prima e nel 62% sulla seconda, nonostante 6 doppi falli.