WTA Barcellona, Gianluca Mager eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni

Si ferma nel turno decisivo delle qualificazioni il cammino di Gianluca Mager nell’ATP 500 di Barcellona: l’azzurro viene battuto dall’argentino Marco Trungelliti, vittorioso per 6-3 6-1 in un’ora e sei minuti di gioco. Il sudamericano sfiderà nel primo turno del tabellone principale un altro qualificato, il croato Duje Ajdukovic.

Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi cinque giochi, poi nel sesto game Mager manca due opportunità per allungare sul 4-2. Trungelliti si salva ai vantaggi e la partita cambia improvvisamente: con un parziale di dodici punti a quattro l’argentino strappa per due volte la battuta all’azzurro e va a chiudere sul 6-3 dopo 36 minuti.

Nella seconda frazione Mager parte bene, strappando il servizio a trenta all’avversario in apertura, ma da quel momento Trungelliti piazza un parziale di 24 punti a 7, togliendo la battuta all’azzurro per due volte a quindici ed una a trenta, infilando sei giochi consecutivi ed andando a vincere per 6-1 in mezz’ora.

Le statistiche sono impietose per Mager: l’azzurro mette in campo il 54% di prime ed ottiene il punto nel 45% dei casi sulla prima e nel 42% sulla seconda, concedendo 7 palle break e cancellandone soltanto 2, e convertendone una sola delle tre avute a disposizione. A fine incontro sono 55 i punti vinti da Tringelliti contro i 31 conquistati da Mager.