ATP Bucarest 2024, Borges elimina Wawrinka. Avanti Kecmanovic e Martinez, crisi senza fine per Shapovalov

Seconda giornata di tabellone principale dell’ATP 250 di Bucarest. Sulla terra battuta della capitale romena, non sono rimasti italiani in corsa, vista l’eliminazione odierna di Lorenzo Sonego per mano di Joao Fonseca, ma ci sono alcuni match equilibrati ed interessanti.

Il big match di giornata era quello tra Nuno Borges e Stan Wawrinka e il portoghese, per la prima volta accreditato di una testa di serie (è la settima), ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in quasi due ore ed un quarto di partita. Il giocatore lusitano è stato bravo a resistere nel momento più difficile, quando sul 4-4 del secondo set ha dovuto annullare due palle che avrebbero portato lo svizzero a servire per il match. Il terzo set è poi stato un dominio. Borges troverà il francese Corentin Moutet, che ha passeggiato su Denis Shapovalov, in crisi d’identità, vincendo con il punteggio di 6-4, 6-2: l’incontro per il canadese è durato fino al 4-1 del primo set, poi la luce si è spenta.

Il derby spagnolo tra Pedro Martinez e Carlos Taberner va alla testa di serie numero 8, che vince in due ore e quaranta minuti con lo score di 6-1, 3-6, 6-3. Per Taberner, Martinez rappresenta una sorta di bestia nera: 12-3 gli scontri diretti a tutti i livelli tra i due, compreso quello odierno. Sfiderà al secondo turno Miomir Kecmanovic, che si è sbarazzato in tre set di David Goffin con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 al termine di un match piuttosto tirato.

Molto tirato è stato in particolare il primo set del confronto tra l’ungherese Marton Fucsovics ed il monegasco Valentin Vacherot, terminato 7-6(8), 6-2 in favore del magiaro. Vacherot deve mangiarsi le mani per il tiebreak del primo parziale, nel quale era avanti 6-0, per poi sciupare ben sei set point consecutivi, dopo non aver sfruttato in precedenza nove palle break su dieci. Si è delineato infine l’avversario di Joao Fonseca: è il moldavo Radu Albot che ha superato in tre set Aleksandar Kovacevic per 7-6(4), 4-6, 6-1.

ATP BUCAREST 2024 – RISULTATI 16 APRILE

Joao Fonseca [WC] b. Lorenzo Sonego [6] 7-6(5) 7-5

Marton Fucsovics b. Valentin Vacherot [Q] 7-6(8) 6-2

Radu Albot [Q] b. Aleksandar Kovacevic 7-6(4) 4-6 6-1

Corentin Moutet b. Denis Shapovalov [WC] 6-4 6-2

Pedro Martinez [8] b. Carlos Taberner 6-1 3-6 6-3

Nuno Borges [7] b. Stan Wawrinka 3-6 7-5 6-2

Miomir Kecmanovic b. David Goffin 6-4 3-6 6-3