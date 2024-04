ATP Barcellona, brutta sconfitta per Lorenzo Musetti: la spunta il veterano Carballes Baena

Lorenzo Musetti va incontro a una dolorosa sconfitta all’esordio nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il toscano, infatti, soccombe al padrone di casa Roberto Carballes Baena con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in due ore e 15 minuti di gioco, salutando così immediatamente un torneo nel quale aveva ampie possibilità di fare bene. Per l’iberico ora uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’austriaco Sebastian Ofner.

Il primo set non fa nulla per mostrare agli spettatori presenti quello che è il reale stato delle cose: da una parte i tentativi di creare tennis di Musetti, dall’altra lo stile solido di Carballes Baena. I primi due game sono caratterizzati da cinque palle break, tre per l’italiano e due per lo spagnolo, tutte però annullate: il toscano ci pensa con un ace e due ottimi dritti, l’iberico con una palla corta e poi una prima vincente. Ancora Carballes Baena ha due chance sul 3-3, ma Musetti serve molto bene per togliere qualsiasi chance al suo avversario. Brividi pari a zero fino al 6-5, quando il classe 2002 di Carrara va sullo 0-30 con un magnifico dritto lungolinea, manca il 15-40 spedendo appena fuori un brillante passante, poi si vede annullare un set point dallo spagnolo. Ed è proprio questi, nel tie-break, a sfruttare una versione di Musetti che, tatticamente, diventa facile all’errore (o al diventare preda delle trame tattiche del trentunenne di Tenerife). Recuperare fino al 4-5 non basta: un’ora e 17 minuti consegnano il set d’apertura a Carballes Baena.

Rimane scosso dalla situazione, Musetti: non è un caso che il toscano, dopo tre game di servizio (complessivi) tutto sommato blandi, finisca per fronteggiare tre palle break tutte assieme. Le annulla, ma sulla quarta l’iberico entra in campo e col dritto sigla il 3-1. Il controbreak arriva immediato, dopo un furioso quinto gioco che vede il numero 2 azzurro passare di rovescio con Carballes Baena a rete. Si prosegue sulla scia del brivido, con lo spagnolo che non sfrutta una palla del 4-2, ma il vero momento delle difficoltà arriva successivamente. Difficoltà che, stavolta, gli costano il match. Nel decimo game, infatti, arrivano due match point per lo spagnolo. Musetti annulla con prima e smash quella iniziale, ma sulla seconda l’iberico s’inventa una risposta angolatissima che il toscano non riesce a rimandare dall’altra parte.

Sono pochi i dettagli a fare la differenza, cioè quelli che rendono Carballes Baena in grado di farcela con un tasso di prime in campo da 75%-66% e di punti vinti sulla prima da 73%-67%. Per Musetti, però, il problema è più ampio, perché un debutto storto in terra catalana lo mette ora nelle condizioni di non poter fallire nessuno dei prossimi appuntamenti.