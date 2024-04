ATP Barcellona 2024, Bolelli/Vavassori sconfitti al primo turno da Gonzalez/Molteni

Si ferma al primo turno il percorso degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel tabellone di doppio del torneo ATP 500 di Barcellona: la coppia italiana viene sconfitta da quella argentina composta da Maximo Gonzalez ed Andres Molteni, battuta pochi giorni fa negli ottavi a Montecarlo ma oggi capace di imporsi col punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e sedici minuti di gioco.

Nel primo set gli azzurri sono costretti ad inseguire sin da subito a causa del break subito a quindici nel quarto game. La coppia italiana non ha mai l’occasione per operare il controbreak, anzi nell’ottavo gioco Bolelli e Vavassori al punto decisivo capitolano ancora e consegnano agli avversari il parziale per 6-2 in 28 minuti di gioco.

Nella seconda partita il canovaccio pare essere il medesimo, con la coppia argentina che scappa sul 2-0 grazie al break a quindici del secondo game, ma questa volta il duo italiano reagisce ed arriva l’immediato controbreak a trenta. Nel settimo game gli azzurro si portano sul 30-40 in risposta, ma i sudamericani si salvano al punto decisivo, così come fanno anche nel nono gioco. Nel decimo game Bolelli e Vavassori cancellano un match point al punto decisivo, ma la medesima situazione si ripresenta nel dodicesimo gioco e questa volta Gonzalez e Molteni chiudono i conti sul 7-5 dopo 48 minuti.

Le statistiche sottolineano come la differenza venga fatta dagli argentini soprattutto con la seconda di servizio, con cui vincono il 62% dei punti contro il 36% degli italiani. Gonzalez e Molteni sono cinici sui punti importanti, convertendo quattro delle cinque palle break avute a disposizione e cancellandone tre delle quattro concesse.