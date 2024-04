ATP Bucarest, solo due partite giocate a causa della pioggia. Vittorie per Tabilo e Barrere

La pioggia influenza il programma dell’ATP di Bucarest. In Romania il tempo non ha lasciato in pace il torneo, tagliando di netto la giornata di tennis prevista: soltanto due le partite che si sono disputate in questo mercoledì, mentre il derby argentino tra Francisco Cerundolo e Federico Coria e la sfida tutta sudamericana tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild e l’albiceleste Mariano Navone (giustizieri di Luca Nardi e Luciano Darderi) sono state rinviate a domani.

L’unico match che non è stato influenzato dal maltempo è stato quello tra il francese Arthur Rinderknech ed il cileno Alejandro Tabilo: è quest’ultimo a prevalere con un netto 6-3 6-4, facendo valere così la sua forza da testa di serie numero 4 del seeding. Per lui il vincitore del match tra Joao Fonseca e Radu Albot, partita che ha visto consumatosi solo il primo game.

Riescono invece a concludere il loro match Gregoire Barrere e Thanasi Kokkinakis. Dopo una lunga attesa i due sono riusciti a scendere di nuovo in campo: il successo è per il transalpino, che ha salvato quattro palle break prima di chiudere la contesa.

ATP BUCAREST 2024 I RISULTATI

A. Tabilo b. A. Rinderknech 6-3 6-4

G. Barrere b. T. Kokkinakis 7-5 6-3