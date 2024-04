Atletica, Francesco Fortunato: “Dovevamo qualificare la seconda squadra, invece abbiamo vinto i Mondiali!”

Francesco Fortunato ha trionfato nella staffetta mista dei Mondiali di marcia a squadre insieme a Valentina Trapletti. Il pugliese ha brillato sulle strade di Antaliya, disputando una prima frazione da 12,195 km molto accorta e lanciando la rimonta nella terza parte di gara. In quei dieci chilometri il 29enne ha accorciato le distanze sulla testa della corsa e ha passato un eccellente testimone alla compagna di squadra, che negli ultimi 10 km ha confezionato una poderosa rimonta che ha condotto gli azzurri alla medaglia d’oro.

Francesco Fortunato, allenato a Tivoli da Riccardo Pisani, ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Siamo arrivati qui con l’obiettivo di qualificare la seconda squadra azzurra, però alla fine abbiamo vinto! Non so bene come, ma è successo! Siamo riusciti a dare il massimo e Valentina è andata veramente forte… Come potremmo essere più felici? Durante la sosta tra le prime due frazioni, per i primi 20-25 minuti ho fatto riposare la testa e le gambe prima di ripartire con un breve riscaldamento“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Ho provato a gestire al meglio entrambe le frazioni e ho pensato la prima come una 20 chilometri, viaggiando a un ritmo che mi avrebbe consentito di andare avanti più a lungo, per poi dare tutto nella seconda ma sempre in controllo. In questo modo credo di aver risparmiato più energie rispetto agli altri“.