Atletica, un nigeriano è il primo a correre sotto i 10” nel 2024. Che squillo negli USA, Lyles senza testimone

Favour Oghen Tejiri Ashe è stato il primo atleta a correre i 100 metri sotto i 10 secondi nel 2024, con vento entro i limiti previsti dal regolamento per la ratifica delle prestazioni. Il 22enne nigeriano ha timbrato un bel 9.99 a Gainesville (Florida, USA) con 0,7 m/s di brezza alle spalle e si è così portato al comando delle liste mondiali stagionali, migliorando il 10.02 siglato dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown lo scorso 23 marzo. Prova di rilievo per il 21enne, che si è fermato a tre centesimi dal suo personale corso il 7 giugno 2023 ad Austin (anche se vanta un ventoso 9.79 nel 2022 a Baton Rouge).

Squillo importante per l’africano, già medaglia di bronzo con la staffetta ai Giochi del Commonwealth un paio di anni fa. Favour Ashe ha saputo lasciarsi alle spalle lo statunitense Pjai Austin (10.02) e il liberiano Joseph Fahnbulleh (10.09), rispettivamente al secondo e al sesto posto delle gerarchie internazionali in questo avvio di stagione all’aperto. Ricordiamo che il francese Pablo Mateo aveva stampato un superbo 9.92 sabato scorso, ma il francese ha beneficiato di un vento favorevole di 3,0 m/s, decisamente superiore al limite di 2,0 m/s imposto dal regolamento.

Devono scendere in pista ancora tantissimi big, a cominciare dallo statunitense Noah Lyles, che si è sì visto in pista a Gainesville, ma il testimone della staffetta non è giunto nelle sue mani (era l’ultimo frazionista di USA Red, con Christian Coleman sul rettilineo opposto). Non va dimenticato che mancano ancora quattro mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e c’è ancora tutto il tempo per carburare in vista dell’appuntamento più importante della stagione.