Atletica, la Francia scopre un velocista di lusso: il primo al mondo sotto i 10” nel 2024! E sui 200….

Arriva il primo tempo inferiore ai dieci secondi sui 100 metri in questo avvio di stagione, ma condizionato da un vento favorevole ben al di sopra del limite consentito di 2,0 m/s per certificare la prestazione. Il francese Pablo Mateo si è a sorpresa esaltato ai Texas Relays di Austin (USA), firmando un sorprendente 9.92 con 3,0 m/s di brezza alle spalle.

Il classe 2001 vanta un personale regolare di 10.15 timbrato lo scorso anno a Montreuil e, sempre nel 2013, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 in 10.18. Da non dimenticare la doppia apparizione in staffetta tra gli Europei 2022 (secondo posto) e i Mondiali 2023 (sesta piazza). Si tratta del decimo tempo ventoso sulla distanza considerando esclusivamente gli atleti europei.

Chiaramente la miglior prestazione mondiale stagionale resta il 10.02 corso lo scorso 23 marzo dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown, compagno di allenamenti di Marcell Jacobs, al Cobb Stadium di Coral Gables (Florida, USA). Insomma, si attende ancora il primo vero e regolare sub 10” di questa annata agonistica, quando si è ormai concluso il primo mese di competizioni all’aperto, tenendo presente che devono ancora scendere in pista tantissimi big, a cominciare dallo statunitense Noah Lyles.

Lo stesso Pablo Mateo ha poi corso un sublime 20.03 sui 200 metri con vento questa volta regolare (al pelo, 2,0 m/s). Si tratta della seconda prestazione mondiale stagionale, alle spalle del funambolico 19.94 timbrato il 27 marzo dal botswano Letsile Tebogo a Johannesburg. Da annotare la world lead sui 200 metri per mano della statunitense Gabrielle Thomas (22.08, 1,2 m/s di vento a favore).