Atletica, Sofiia Yaremchuk si ritira alla mezza di Berlino: stop per la primatista, Selvarolo in top-10

Sofiia Yaremchuk era particolarmente attesa alla mezza maratona di Berlino, ma la primatista italiana sulla distanza si è ritirata nei pressi del decimo chilometro a causa di dolori addominali.

L’azzurra, capace di correre i 21,097 km con il tempo di 1h08:27 un paio di mesi fa a Napoli, cercava una prestazione confortante in vista degli Europei di Roma (dove correrà la mezza) e delle Olimpiadi di Parigi 2024 (si cimenterà nella maratona, di cui detiene il record nazionale). Sigillo dell’etiope Tekle Muluat (1h06:53) davanti alla connazionale Ftaw Zeray (1h07:22) e alla tedesca Melat Kejeta (1h07:26).

Pasquale Selvarolo ha chiuso al decimo posto coon il tempo di 1h01:57. Il 24enne pugliese ha firmato la seconda prestazione personale della carriera, rimanendo in linea con il personale di 1h00:32 fino al quindicesimo chilometro (transito in 43:04), salvo poi avere una flessione nel finale. L’azzurro è comunque il secondo europeo al traguardo nella gara caratterizzata dalla tripletta del Kenya per mano di Daniel Ebenyo (59:30), Amos Kurgat (59:42) e Isaia Kipkoech Lasoi (59:47).