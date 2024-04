Atletica, obiettivo doppio pass olimpico per l’Italia ai Mondiali di marcia a squadre. Stano/Palmisano da medaglia

Giornata di vigilia in vista di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per i migliori interpreti globali del tacco e punta, che si daranno battaglia ad Antalya domenica 21 aprile in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di marcia a squadre. Fari puntati in particolare sul primo vero banco di prova internazionale della staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che farà il suo debutto nel programma olimpico a Parigi 2024.

Questa rassegna iridata sarà inoltre valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi, in cui 22 squadre (sulle 25 previste nella gara olimpica) verranno ammesse ai Giochi. Per un massimo di cinque nazioni, con le rispettive cinque migliori seconde coppie, ci sarà anche la possibilità di qualificare la seconda staffetta alle Olimpiadi. Gli ultimi tre pass previsti dal regolamento verranno poi assegnati tramite ranking alla vigilia della kermesse parigina.

Il format della gara prevede un totale di quattro frazioni con l’alternanza tra l’uomo e la donna delle varie formazioni: nell’ordine uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km. Ambizioni importanti in casa Italia per i campioni olimpici individuali in carica Massimo Stano e Antonella Palmisano, un tandem che deve puntare sicuramente alla qualificazione per Parigi e ha le carte in regola per giocarsi anche un posto sul podio.

Compito più difficile sulla carta per la seconda coppia tricolore iscritta, formata da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, entrambi chiamati ad una grande prestazione per centrare l’obiettivo del pass olimpico nella staffetta. Ad Antalya, nella stessa giornata, andranno in scena anche le competizioni individuali giovanili (sui 10 km) e senior (sui 20 km) con diversi assenti eccellenti che saranno invece impegnati nella prova mista a coppie.

Da valutare nelle gare riservate agli Under 20 l’attuale dimensione internazionale dei medagliati agli ultimi Europei di categoria Giulia Gabriele (argento) e Giuseppe Disabato (bronzo), mentre nelle 20 km assolute c’è grande curiosità per capire cosa potranno fare in campo femminile soprattutto Eleonora Giorgi (1h28:47 recentemente a Podebrady) e la vice-campionessa europea U23 in carica Alexandrina Mihai.