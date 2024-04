Atletica, montepremi per chi vincerà l’oro alle Olimpiadi! Novità assoluta a Parigi 2024

Per la prima volta nella storia, una Federazione Internazionale assicurerà un montepremi a chi conquisterà la medaglia d’oro alle Olimpiadi. World Athletics ha infatti garantito un assegno da 50.000 dollari statunitensi (circa 48.000 euro) a chi salirà sul gradino più alto del podio nelle gare di atletica leggera a Parigi 2024. Si tratta dunque di una borsa complessiva di 2,4 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro) da spartire tra i vincitori dei 48 eventi in programma. Un ulteriore incentivo oltre alla gloria imperitura del trionfo a cinque cerchi.

Va puntualizzato che per ciascuna staffetta sono previsti 50.000 dollari, che andranno suddivisi tra i vari componenti. Va annotato che questa somma si aggiungerà agli emolumenti garantiti dai Comitati Olimpici delle singole Nazioni. Il CIO, invece, non prevede un riconoscimento economico per i risultati ottenuti durante i Giochi. World Athletics ha già promesso che, a partire da Los Angeles 2028, estenderà i premi anche alle medaglie d’argento e di bronzo.

Sebastian Coe, presente della Federazione Internazionale, ha dichiarato: “Questo è il proseguimento di un percorso iniziato nel 2015, che vede tutti i fondi che World Athletics riceve dal Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi Olimpici tornare direttamente al nostro sport. Abbiamo iniziato con i pagamenti dei dividendi olimpici alle nostre Federazioni, che ci hanno permesso di distribuire 5 milioni di dollari in più all’anno in aggiunta alle sovvenzioni esistenti destinate ai progetti di crescita dell’atletica, e ora siamo in grado di finanziare anche le medaglie d’oro per gli atleti a Parigi, con l’impegno di premiare tutti e tre i medagliati ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028″.