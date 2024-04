Atletica, mezzofondo italiano protagonista tra Huelva e Oderzo: c’è anche il debutto stagionale di Lambrughi sui 400hs

Tanta carne al fuoco in questa settimana a cavallo tra fine aprile e inizio maggio per l’atletica leggera italiana ed in particolare per il settore del mezzofondo, con diversi specialisti azzurri impegnati nei prossimi giorni nel Bel Paese e all’estero. Grande attesa per i colori azzurri in vista dei 1500 metri nel meeting di Huelva, in programma martedì 30 aprile.

In Spagna rivedremo in azione Gaia Sabbatini (seconda italiana all-time con 4’01″24), alla seconda uscita stagionale dopo il recente debutto in Diamond League a Xiamen, ma oltre all’abruzzese saranno al via anche Marta Zenoni (che ha appena aggiornato il record personale con 4’05″71) e Giulia Aprile. Nella gara maschile sono iscritti Mohad Abdikadar, Joao Bussotti e Federico Riva, autore di uno dei tanti primati italiani della stagione invernale (3’36″74 indoor).

Il meeting iberoamericano, valevole come tappa Bronze del Continental Tour, vedrà inoltre il debutto stagionale nei 400 ostacoli di Mario Lambrughi dopo aver corso un interessante 34.83 a Milano, mentre nell’alto femminile proverà a piazzare un exploit la campionessa italiana assoluta al coperto Aurora Vicini dopo l’1.92 di Ancona.

Un giorno più tardi, mercoledì 1° maggio, Oderzo ospiterà invece la 27ma Corsa Internazionale Città Archeologica ed una kermesse giovanile dedicata alle Nazionali Under 20. Tra i senior riflettori puntati nella gara maschile sulla distanza dei 10 km il trio azzurro formato da Eyob Faniel, Pasquale Selvarolo e Pietro Riva, mentre nella prova femminile da 5 km sarà presente la campionessa in carica Ludovica Cavalli dopo essere scesa a 15’18” lo scorso 5 aprile a Parigi.