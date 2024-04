Atletica, l’Italia sfida Noah Lyles alle World Relays! Gli USA cambiano formazione: chi affiancherà la stella?

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend del 4-5 maggio a Nassau (Bahamas) e che metteranno in palio quattordici pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (le otto finaliste e le migliori sei ripescate per ciascuna specialità). La nostra Nazionale vinse il titolo con la 4×100 nell’ultima edizione disputata tre anni fa in Polonia, involandosi poi verso l’apoteosi totale alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Saranno ancora una volta Marcell Jacobs e Filippo Tortu i fari del quartetto tricolore, mentre per gli altri due posti dovrebbero esserci da ballottaggi tra Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Simonelli, Marco Ricci. L’Italia è reduce dalla medaglia d’argento ai Mondiali 2023 e ha tutti i mezzi per essere protagonista ancora una volta. Gli USA resteranno i favoriti della vigilia, ma gli azzurri non si tireranno indietro e sono pronti alla sfida a impatto contro la corazzata guidata da Noah Lyles.

Il Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100 non sarà però affiancato da Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes come la scorsa estate a Budapest. Ci sarà un nuovo line-up con Pjai Austin (9.89 di personale sui 100 metri), Kenny Bednarek (argento sui 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, 9.89 di personale sui 100), Kyree King (9.97 di primato sul rettilineo), Courtney Lindsey (attuale primatista mondiale dei 200 metri con 19.71) e Kendal Williams.