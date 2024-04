Atletica, Marcell Jacobs ironizza sulla sua assenza agonistica. Le ipotesi sul ritorno in gara

Prenderla con un po’ di ironia. Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno la stella polare per tantissimi atleti e non fa eccezione Marcell Jacobs, il cui ritorno alle gare si fa attendere. Dubbi e perplessità sono stati avanzati per via della sua “latitanza agonistica” e per questo Marcell ha pensato bene di postare un messaggio in cui, in un primo momento, ha spaventato un po’ tutti.

“Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato…Sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace“, il messaggio di Jacobs. Il commento del suo tecnico, Rana Reider, con il sorriso ha fatto capire come e quanto il bi-campione olimpico stesse facendo uso dello spirito per prendere un po’ in giro chi esprimeva preoccupazioni che non hanno ragion di essere.

Al di là delle battute, però, il quesito è pertinente. A questo proposito, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Reider ha chiarito alcuni aspetti interessanti: “Marcell si è allenato bene, abbiamo dovuto rivedere tutto il modo di lavorare sulla forza, in particolare in palestra con l’ausilio di una macchina particolare per migliorare assistenza e resistenza. Arrivava da tanti problemi fisici, dobbiamo quindi evitare che si ripresentino“, ha affermato il coach di Marcell.

E sul suo esordio: “Sabato molti dei miei ragazzi correranno a Jacksonville…“. Sarà anche il caso di Jacobs? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che vedremo il campione nostrano nei Mondiali di staffette, previsti il 4-5 maggio a Nassau (Bahamas). Dopo questo evento, ci sarà il ritorno in Italia per inaugurare il Camp di Rieti, dove ci saranno anche atleti di grande livello come Andre De Grasse, Nia Ali, Hakim Sani Brown, Travyon Bromell, Jerome Blake, Trevor Stewart, Yuki Hashioka, Shania Collina e gli staffettisti cinesi. Nel Bel Paese, Jacobs dovrebbe esordire il 18 maggio a Roma, nello Sprint Festival allo stadio dei Marmi. Vedremo se la tabella di marcia sarà rispettata.