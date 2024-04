Atletica, Gianmarco Tamberi: “Agli Europei di Roma devo vincere l’oro”

La fresca nomina di portabandiera, insieme ad Arianna Errigo, hanno caricato ancora di più un Gianmarco Tamberi che dell’aspetto emozionale ha sempre fatto uno dei suoi cavalli di battaglia per costruire una carriera vincente.

Pensando ai prossimi Europei di atletica, che si terranno dal 7 al 12 giugno a Roma all’interno dello Stadio Olimpico, il campione di salto in alto ha detto: “Lo stadio Olimpico è magico – come riporta l’ANSA -, devo vincere l’oro e confermare la medaglia di due anni fa (vinta a Monaco di Baviera, ndr, nel 2022)”.

Poi ha aggiunto: “Anche se non sarò ancora in piena forma. La magia dell’Olimpico potrà aiutarmi dove non arriva la mia preparazione”.

Il primo grosso appuntamento per il 2024 è quindi fissato nell’agenda di Gianmarco “Gimbo” Tamberi che poi metterà nel mirino le Olimpiadi di Parigi cercando di bissare il titolo vinto a Tokyo: se tutto dovesse riuscirgli, il marchigiano entrerebbe non solo nella leggenda dello sport italiano ma anche nell’elite assoluta dello sport planetario.