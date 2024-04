Come sta Massimo Stano dopo l’infortunio ai Mondiali? L’esito della tac e i tempi di recupero: “gambaletto in colla di zinco”

Massimo Stano si è sottoposto a risonanza magnetica e tac dopo l’infortunio rimediato ieri ad Antalya in occasione della staffetta mista dei Mondiali di marcia a squadre. Il Campione Olimpico della 20 km ha riportato “un episodio distorsivo del piede sinistro con frattura della base del quinto metatarso“, come ha informato il medico federale Andrea Billi.

Al fuoriclasse pugliese è stato “applicato un gambaletto di colla di zinco per la riduzione dell’edema e per l’immobilizzazione articolare“. Il marciatore dovrà ora utilizzare le stampelle per quindici giorni con divieto di carico, tra un paio di settimane verrà rimosso il gambaletto e verrà eseguita una nuova tac di controllo che consentirà di valutare il prosieguo del programma terapeutico.

Massimo Stano ha dichiarato attraverso i canali federali: “Sono sereno, ormai è successo, e non posso far altro che affrontare questo periodo di stop di 15 giorni. Già da domani, sempre con il piede in scarico, proveremo a capire in che modo si può lavorare sulla parte superiore. Tempo ce n’è per risolvere e tra due settimane decideremo che strade intraprendere“.

L’auspicio è che si riesca a recuperare in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti tre mesi. L’atleta cercherà di difendere la medaglia d’oro conquistata tre anni fa e punterà anche a strappare la convocazione per la staffetta mista, dove l’Italia ha guadagnato un pass non nominale grazie al trionfo firmato da Valentina Trapletti e Francesco Fortunato ai Mondiali di ieri.