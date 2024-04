Atletica, Federico Riva firma una zampata sui 1500 a Huelva: quinto italiano di sempre. Zenoni precede Sabbatini

Federico Riva ha offerto una prestazione rilevante al Meeting di Huelva, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Il mezzofondista si è infatti migliorato di oltre due secondi sui 1500 metri in Spagna, diventanto il quinto italiano di sempre sulla distanza con il crono di 3:34.35. Il romano, già primatista indoor durante l’inverno (poi battuto da Ossama Meslek), ha concluso in seconda posizione alle spalle del norvegese Narve Gilje Nordas (3:34.11 per il bronzo iridato in sala) e davanti al francese Jimmy Gressier (3:36.11 per il primatista europeo di 5 km e 10 km).

Sulla scia di Nordas, Riva infila Gressier ai duecento dal traguardo e riesce anche a scalzare il norvegese che però lo riprende nei venti-trenta metri conclusivi. Il 23enne è ora soltanto alle spalle di Gennaro Di Napoli (3:32.78), Pietro Arese (3:33.11), Mohad Abdikadar (3:33.79) e Ossama Meslek (3:33.92) nelle liste italiane all-time. Abdikadar decimo in 3:37.73, Joao Bussotti tredicesimo (3:41.87).

Tra le donne, invece, Marta Zenoni ha concluso al terzo posto in 4:06.55 nella gara vinta dall’etiope Nigist Getachew (4:05.93). Quinta Gaia Sabbatini in 4:06.97, nona Giulia Aprile in 4:10.25. Bravo Giacomo Bertoncelli al primato personale di 49.45 nel debutto stagionale dei 400 ostacoli, secondo dietro allo svedese Carl Bengtstrom (48.61). Quinto Mario Lambrughi che si scompone sull’ultimo ostacolo e chiude in 50.29.