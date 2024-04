Atletica, Kimberly Garcia Leon domina la 20 km dei Mondiali di marcia. Giorgi squalificata, Italia quarta

Kimberly Garcia Leon ha vinto la 20 km ai Mondiali di marcia a squadre. La peruviana ha sbaragliato la concorrenza ad Antal ya (Turchia), rendendosi protagonista di una gara di grande caratura tecnica e agonistica. La 30enne sudamericana, che nel 2022 fu capace di laurearsi Campionessa del Mondo nella 20 km e nella 35 km, ha imposto il proprio ritmo fin dalle battute iniziali e ha pian piano messo alle corde tutte le avversarie, staccandole una a una.

La fuoriclasse di Huancayo, quarta nell’ultima rassegna iridata su questa distanza e argento nella 35 km, ha piazzato l’azione risolutiva nei pressi del quindicesimo chilometro, quando ha sfiancato la resistenza della connazionale Evelyn Inga, ultima atleta in grado di resistere al suo incedere. Kimberly Garcia Leon ha trionfato con l’ottimo tempo di 1h27:12 e si candida a essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La peruviana era tra le grandi favorite della vigilia in terra anatolica, dove ha deciso di non prendere parte alla staffetta mista che più tardi metterà in palio 22 pass per i Giochi e dove vedremo tantissimi big del tacco e punta internazionale (a cominciare dalla nostra Antonella Palmisano, in coppia con Massimo Stano). La cinese Zhenxia Ma, che si è staccata dalle sudamericane attorno a metà gara, è riuscita a salire sul secondo gradino del podio (1h27:55) perché Inga è stata fermata per due minuti quando mancavano pochi metri al traguardo (la penalità era stata esposta a tre chilometri dal termine)

La brasiliana Erica Sena ha agguantato il terzo gradino del podio superando Inga mentre la peruviana stava uscendo dalla zona di stop (1h29:22 contro 1h29:26). Quinta l’ecuadoriana Paula Milena Torres (1h29:47), a seguire le cinesi Haiying Ji (1h30:08) e Yuxia Shi (1h30:21). A seguire le spagnole Lidia Sanchez-Puebla (1h30:25) e Antia Chamosa (1h30:32), uniche europee in top-10. La Cina ha vinto la gara a squadre: 15 punti come il Perù, ma la terza atleta (Shi settima) si è piazzata meglio (Mary Luz Andia decima) e così le asiatiche hanno fatto festa.

Eleonora Giorgi è rimasta nel gruppo di testa fino al settimo chilometro, poi è indietreggiata ed è stata punita dai giudici con tre rossi. La brianzola si è dovuta fermare attorno al tredicesimo chilometro per scontare i due minuti di penalità e poco dopo è incappata nel quarto richiamo che ha portato alla squalifica definitiva. La primatista nazionale era riuscita a risalire fino al 14mo posto prima dello stop definitivo. La migliore italiana al traguardo è stata così Federica Curiazzi, 16ma in 1h32:32. Alexandrina Mihai 22ma (1h33:19), Eleonora Dominici 25ma (1h34:48), Nicole Colombi 28ma (1h35:24). Italia quarta nella gara a squadre alle spalle della Spagna.