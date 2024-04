Atletica, l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali di marcia! Orsoni in spolvero, Karlstroem schianta McGrath

Perseus Karlstroem e Paul McGrath hanno dato vita a uno splendido duello per la vittoria nella 20 km dei Mondiali di marcia a squadre. Lo svedese e lo spagnolo si sono fronteggiati a viso aperto sulle strade di Antaliya: dopo una prima parte di gara percorsa a ritmi blandi sotto temperature quasi estive, l’iberico ha intensificato l’azione nei pressi del dodicesimo chilometro e poco dopo è arrivata la pronta risposta dello scandinavo. I due grandi favoriti della vigilia si sono sfidati senza esclusione di colpi per quattro chilometri, poi lo svedese ha affondato il colpo quando mancavano quattro km al traguardo e ha messo in ginocchio il grande rivale.

Perseus Karlstroem, sul podio nelle ultime tre edizioni dei Mondiali (bronzo nel 2019 e nel 2022, argento nel 2023) e argento europeo in carica, ha trionfato con il tempo di 1h18:49. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 maggio), reduce dal sigillo nella Classica di Podebrady (1h18:22 lo scorso 6 aprile), ha ribadito di essere uno dei grandi favoriti per le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha fatto festa in maniera scenografica, indossando l’iconico cappello da vichingo nell’ultima parte di gara e sventolando la bandiera.

Paul McGrath era molto atteso poiché poche settimane fa aveva vinto i Campionati Spagnoli battendo proprio Martin. Il 22enne, oro agli ultimi Europei Under 23, ha tentato la grande azione a effetto, ma poi non ha tenuto il passo di un atleta più esperto a questi livelli. L’iberico è comunque riuscito a chiudere al secondo posto con il tempo di 1h19:14, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Diego Garcia Carrera (1h19:51), che proprio nell’ultimo chilometro ha superato il giapponese Yuta Koga (1h19:54), quinto il tedesco Christopher Linke (1h19:57) davanti al peruviano Cesar Rodriguez (1h20:01).

Va ricordato che oggi erano assenti alcuni big, poiché prenderanno parte alla staffetta mista che tra poco assegnerà 22 pass per i Giochi: su tutti mancavano il nostro Massimo Stano (Campione Olimpico di Tokyo 2020 e fresco di record italiano) e lo spagnolo Alvaro Martin (Campione del Mondo in carica). L’Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova a squadre (33 punti) alle spalle di Spagna (13 punti) e Giappone (26), nonostante l’assenza di due big come Stano e Francesco Fortunato (anch’egli impegnato in staffetta).

Riccardo Orsoni eccellente ottavo (1h20:11) e Gianluca Picchiottino tredicesimo (1h21:06, personale), dopo essersi fatti vedere in testa nella prima parte di gara. Michele Antonelli 15mo (1h21:18, personale), Andrea Agrusti 32mo (1h22:52), Emiliano Brigante 33mo (1h55:59, personale).