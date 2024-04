Atletica, Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato da record italiano ai Mondiali di marcia. Italia di bronzo con le donne

L’Italia ha incominciato in maniera brillante i Mondiali di marcia a squadre. La Nazionale under 20 femminile ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella gara sulla distanza dei 10 km. A fare festa sono Giulia Gabriele, Serena Di Fabio e Michelle Cantò. Giulia Gabriele ha concluso al quarto posto con il tempo di 45:26, dopo aver accarezzato il podio individuale fino agli ultimi due chilometri. L’azzurra, argento agli ultimi Europei Under 20, ha sensibilmente ritoccato il suo precedente personale (46:42) e ha siglato il nuovo record italiano di categoria, migliorando il 45:49 realizzato nel 2010 da Antonella Palmisano, con cui Gabriele si allena a Ostia.

L’ancora allieva Di Fabio, classe 2007, chiude al settimo posto con la migliore prestazione italiana U18 di 46:12 (superato il 46:42 di Anna Clemente del 2010), mentre l’abruzzese Cantò è nona in 46:27. Oro alla Spagna, argento alla Cina, che si prende il trionfo individuale con Yang Xizhen (45:06) davanti alle iberiche Aldara Meilan (45:12) e Sofia Santacreu (45:17).

Tra gli uomini si mette in splendida mostra Giuseppe Disabato, già due volte sul podio agli Europei U18 e U20. Il 17enne ha chiuso al quinto posto con il tempo di 40:32, da leggere in prospettiva con estremo interesse. Il pugliese ha tolto due minuti abbondanti al proprio personale (42:54 l’anno scorso) e ha siglato la miglior prestazione italiana di categoria su strada. Personali per Alessio Coppola (42:25, 28mo) e Andrea Di Carlo (42:58, 30mo). Nei metri conclusivi l’australiano Isaac Bearcroft (39:56) ha superato il cinese Shi Shengji (39:57) che aveva dominato la gara, terzo l’altro cinese Jiawei Luo (40:03). Oro a squadre alla Cina davanti a Giappone e Australia, Italia ottava.