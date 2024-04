Atletica, JuVaughn Harrison vola altissimo! Mr Jump smuove l’universo dell’alto, Tamberi osserva con la febbre

JuVaughn Harrison ha dato un chiaro segnale all’universo del salto in alto. Il fuoriclasse statunitense, argento agli ultimi Mondiali, è tornato a cimentarsi in questa disciplina dopo le diverse uscite invernali nel salto in lungo (dove è stato finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e ha subito battuto un colpo fragoroso. Il ribattezzato Mr Jump ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto, valicando 2.34 metri al secondo assalto a Baton Rouge (Lousiana, USA), in chiusura di una gara decisamente solida (2.15, 2.19, 2.25, 2.30).

Il 24enne dell’Alabama si è fermato a un paio di centimetri dal personale siglato lo scorso anno in occasione della rassegna iridata, quando venne sconfitto dal nostro Gianmarco Tamberi in un serrato duello finale. JuVaugh Harrison ha risposto presente dopo che la prima tappa di Diamond League disputata sabato a Xiamne non aveva offerto particolari squilli: aveva vinto lo statunitense Shelby McEwen con un non eclatante 2.27 davanti al qatarino Mutaz Essa Barshim (Campione Olimpico di Tokyo 2020 insieme a Tamberi) e al neozeladese Hamish Kerr (fresco Campione del Mondo indoor).

La world lead assoluta, considerando dunque anche le prove indoor, rimane nelle mani di Kerr con i 2.36 metri saltati il 3 marzo ai Mondiali Indoor di Glasgow. Gianmarco Tamberi osserva da lontano, mentre è a casa a fare i conti con la febbre. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa farà il proprio esordio in gara il prossimo 28 maggio a Ostrava, unico test prima degli Europei di Roma e con il mirino sempre ben puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024.