Atletica, inizia la Diamond League! Duplantis e Barshim super star, Coleman sfida Kerley, c’è Richardson

La Diamond League scatterà sabato 20 aprile a Xiamen (Cina). Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera prenderà il via dall’Asia con la prima di quindici tappe che conduranno verso la finale di Bruxelles (13-14 settembre). La stagione all’aperto è ormai ufficialmente iniziata e la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024 è lanciata.

All’appuntamento saranno presenti tantissime stelle, a incominciare dallo svedese Armand Duplantis. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto con l’asta cercherà di migliorare il proprio primato e di spingersi a 6.24 metri? Da non perdere il qatarino Mutaz Essa Barshim, Campione Olimpico di salto in alto insieme a Gianmarco Tamberi: si preannuncia un bel confronto con il neozelandese Hamish Kerr, fresco di titolo iridato in sala.

Riflettori puntati sul salto triplo, dove si fronteggiano due fuoriclasse assoluti: il dominatore portoghese Pedro Pichardo e lo scatenato burkinabè Hugues Fabrice Zango. I 100 metri promettono fuochi d’artificio: prima uscita stagionale di Christian Coleman dopo aver trionfato sui 60 metri ai Mondiali Indoor, lo statunitense incrocerà il connazionale Fred Kerley (10.04 a metà marzo). La statunitense Sha’Carri Richardson, iridata sui 100 metri, sarà impegnata sul mezzo giro di pista.

Gustosi 100 ostacoli con la primatista mondiale Tobi Amusan, mentre sui 5000 metri si cimenterà l’etiope Lamecha Girma (primatista mondiale delle siepi). Ci sarà soltanto un’italiana al via: Gaia Sabbatini sui 1500 metri, dove spiccano le etiopi Gudaf Tsegay (iridata dei 10.000 metri), Diribe Welteji (argento iridato di specialità) e Freweyni Hailu.